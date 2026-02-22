Теракт во Львове: что известно о погибшей полицейской

Виктория Шпилька

В результате взрывов во Львове в ночь на 22 февраля погибла работник полиции Виктория Шпилько, ей было всего 23 лет.

В Национальной полиции сообщили подробности о ней.

«Девушка из Волыни, которая впоследствии вместе с родителями переехала в Херсон. Она выбрала путь служения людям — окончила Львовский государственный университет внутренних дел и стала в ряды патрульной полиции. Сначала Херсонщина, с 2023 года Львовщина», — говорится в сообщении.

Коллеги вспоминают ее как отзывчивую, светлую и искреннюю.

«Она умела поддержать, выслушать, найти теплое слово даже в самый трудный день. Никогда не жаловалась, вместо этого улыбалась и шла на смену, потому что знала, что ее ждут люди», — говорится в сообщении.

Осенью прошлого года Виктория вышла замуж. Ее муж — также патрульный. Они вместе служили, мечтали, вместе строили свое будущее.

Что известно о теракте во Львове

В ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы — погибла полицейская, еще 24 человека были ранены. Областная прокуратура и мэр Львова Андрей Садовый заявили о теракте.

По данным правоохранителей, около 00:30 во львовскую полицию поступило сообщение о якобы проникновении в магазин по ул. Данилишина, 20. По прибытии на место экипажа патрульной полиции прогремел первый взрыв. Когда прибыл еще один экипаж, произошел второй взрыв.

Предварительно установлено, что детонировали самодельные взрывные устройства.

Поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство.

Обстоятельства происшествия выясняют управление Службы безопасности Украины во Львовской области. Прокуратура начала расследование по факту террористического акта, причинившего тяжкие последствия.