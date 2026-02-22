- Дата публикации
- Львов
- 289
- 1 мин
Сколько ФСБ обещала заплатить за теракт во Львове: подробности допроса подозреваемой
Жительница Ровенщины хотела закрыть долги вознаграждением за теракт, но получила только статью.
Кураторы из ФСБ обещали исполнительнице теракта во Львове заплатить 60 000 гривен, однако ожидаемого вознаграждения она так и не получила.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники.
«Как мне стало известно из эксклюзивных источников в правоохранительных органах, кураторы из ФСБ пообещали женщине 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта во Львове. В этом она призналась на первых допросах», — говорит Глагола.
По его информации, женщина планировала этими средствами погасить долги.
Фактически злоумышленницы перечислили только средства на приобретение компонентов для взрывчатки. Необходимые компоненты купила женщина в большом строительном гипермаркете во Львове. Кроме бытовой химии были приобретены гвозди, болты, гайки, использованные для взрывчатки. Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения известного гипермаркета, где видно, как она покупает комплектующие для взрывчатки
Остальные деньги жительница Ровенщины так и не получила.
«В итоге — не 60 тысяч, а статьи за терроризм и государственную измену и реальная перспектива пожизненного заключения», — подытожил журналист.
Напомним, что в ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что это теракт. Впоследствии стало известно, что в результате взрыва во Львове погибла молодая полицейская женщина — 23-летняя Виктория Шпилька.
Подозреваемой в совершении теракта оказалась 33-летняя жительница Ровенской области. Ей сообщили о подозрении.