Сколько ФСБ обещала заплатить за теракт во Львове: подробности допроса подозреваемой

Подозреваемая в совершении теракта во Львове / © Виталий Глагола

Кураторы из ФСБ обещали исполнительнице теракта во Львове заплатить 60 000 гривен, однако ожидаемого вознаграждения она так и не получила.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники.

«Как мне стало известно из эксклюзивных источников в правоохранительных органах, кураторы из ФСБ пообещали женщине 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта во Львове. В этом она призналась на первых допросах», — говорит Глагола.

По его информации, женщина планировала этими средствами погасить долги.

Фактически злоумышленницы перечислили только средства на приобретение компонентов для взрывчатки. Необходимые компоненты купила женщина в большом строительном гипермаркете во Львове. Кроме бытовой химии были приобретены гвозди, болты, гайки, использованные для взрывчатки. Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения известного гипермаркета, где видно, как она покупает комплектующие для взрывчатки

Остальные деньги жительница Ровенщины так и не получила.

«В итоге — не 60 тысяч, а статьи за терроризм и государственную измену и реальная перспектива пожизненного заключения», — подытожил журналист.

Напомним, что в ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что это теракт. Впоследствии стало известно, что в результате взрыва во Львове погибла молодая полицейская женщина — 23-летняя Виктория Шпилька.

Подозреваемой в совершении теракта оказалась 33-летняя жительница Ровенской области. Ей сообщили о подозрении.