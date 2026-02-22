У Львові внаслідок теракту загинула жінка-поліцейська — Садовий

Місце теракту у Львові / © Садовий/Facebook

За попередніми даними, у Львові під час теракту загинула жінка-поліцейська.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, трагедія сталася внаслідок теракту. Обставини події наразі з’ясовують правоохоронні органи.

Раніше повідомлялося про вибухи у місті після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик. На місці працюють усі профільні служби.

Офіційні деталі та інформація щодо інших можливих постраждалих уточнюються.

