У Львові внаслідок теракту загинула жінка-поліцейська — Садовий
У Львові внаслідок теракту загинула жінка-поліцейська.
За попередніми даними, у Львові під час теракту загинула жінка-поліцейська.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
За його словами, трагедія сталася внаслідок теракту. Обставини події наразі з’ясовують правоохоронні органи.
Раніше повідомлялося про вибухи у місті після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик. На місці працюють усі профільні служби.
Офіційні деталі та інформація щодо інших можливих постраждалих уточнюються.
Нагадаємо, що раніше під Львовом пролунали вибухи: влада повідомила деталі.
Російські загарбники намагалися атакувати Львів ударними дронами.