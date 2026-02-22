ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

У Львові внаслідок теракту загинула жінка-поліцейська — Садовий

У Львові внаслідок теракту загинула жінка-поліцейська.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Місце теракту у Львові

Місце теракту у Львові / © Садовий/Facebook

За попередніми даними, у Львові під час теракту загинула жінка-поліцейська.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, трагедія сталася внаслідок теракту. Обставини події наразі з’ясовують правоохоронні органи.

Раніше повідомлялося про вибухи у місті після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик. На місці працюють усі профільні служби.

Офіційні деталі та інформація щодо інших можливих постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, що раніше під Львовом пролунали вибухи: влада повідомила деталі.

Російські загарбники намагалися атакувати Львів ударними дронами.

Дата публікації
Кількість переглядів
184
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie