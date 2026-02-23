Теракт у Львові: у справі з’явилася 18-річна фігурантка з Харківщини

Теракт у Львові / © Associated Press

У розслідуванні теракту у Львові, внаслідок якого загинула поліцейська та постраждали правоохоронці, фігурує ще одна підозрювана — 18-річна жителька Харківської області.

Про це під час брифінгу 23 лютого повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький, передає «РБК-Україна».

Підготовка злочину

За словами представника СБУ, теракт складався з двох етапів. Головною виконавицею слідство вважає мешканку Рівненської області, яка приїхала до Львова та діяла за інструкціями куратора.

За виконання завдання у Львові російські куратори пообіцяли 33-річній жінці 60 тисяч гривень, однак гроші вона так і не побачила.

Вона отримувала вказівки придбати необхідні компоненти, орендувати житло та виготовити вибуховий пристрій. За даними слідства, близько 00:10 підозрювана залишила вибухівку біля смітника, після чого повідомила куратора та залишила місце події.

Після прибуття першого екіпажу поліції стався вибух. Коли на виклик приїхав ще один наряд, пролунав другий вибух.

Внаслідок атаки загинула молода поліцейська. Також є тяжко поранені, загалом постраждало близько двох десятків правоохоронців.

Роль 18-річної фігурантки, хто вона і звідки

Як повідомив Рудницький, ще однією ймовірною учасницею теракту у Львові є 18-річна дівчина з Харківщини. Саме вона зателефонувала на спецлінію 102 і заявила про нібито крадіжку в магазині за конкретною адресою.

Цей виклик і став приводом для прибуття поліцейських на місце, де згодом сталися вибухи. За інформацією СБУ, за виконання цього завдання вона отримала 2 000 гривень.

Як відбувається слідство

Наразі головнй підозрюваній в організації злочину Ірині Саветіній обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Напередодні її затримали поблизу державного кордону.

У спецоперації брали участь співробітники СБУ, Національної поліції та Державної прикордонної служби.

Згодом правоохоронці затримали й 18-річну можливу спільницю в Харкові. Її доправили до Львова для проведення слідчих дій.

За словами заступника голови СБУ, одна з затриманих надала добровільні свідчення та визнала свою причетність до подій. Розслідування триває.

Нагадаємо, станом на 23 лютого в медзакладах Львова — 20 людей, їм надається допомога. Троє людей — у дуже тяжкому стані.

Внаслідок теракту загинула Вікторія Шпилька — 23-річна поліцейська з Волині. Вона закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і долучилася до лав патрульної поліції.