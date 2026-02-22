Теракт у Львові: що відомо про ймовірну виконавицю

Реклама

Виконавицю теракту у Львові затримали у місті Самбір під час спроби залишити Львівську область. За даними правоохоронців, жінка виготовляла вибухівку власноруч під керівництвом онлайн-кураторів ФСБ.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

За словами Глаголи, затримана — громадянка України, яка прибула до Львова з іншого регіону. «Жінку затримали безпосередньо у місті Самбір, коли вона намагалася покинути Львівську область», — зазначив журналіст.

Він розповів, що відомо, що підготовка теракту відбувалася дистанційно.

«Вибухівку, попередньо, вона виготовляла власноруч за чіткими онлайн-інструкціями кураторів фсб, які її завербували. Паралельно слідчі дії тривають ще в одній області за межами Львівщини. Очікую офіційного підтвердження деталей», — розпові він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові правоохоронці розслідують серію вибухів у центрі міста як теракт. Внаслідок інциденту загинула 23-річна поліцейська, ще 25 осіб отримали поранення.