Теракт у Львові: що відомо про загиблу поліцейську

Вікторія Шпилька

Унаслідок вибухів у Львові у ніч проти 22 лютого загинула поліцейська Вікторія Шпилька, їй було всього 23 років.

У Національній поліції повідомили деталі про неї.

«Дівчина з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона обрала шлях служіння людям — закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Спершу Херсонщина, від 2023 року Львівщина», — йдеться у повідомленні.

Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру.

«Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її очікують люди», — йдеться у повідомленні.

Восени минулого року Вікторія одружилася. Її чоловік — також патрульний. Вони разом служили, мріяли, разом будували своє майбутнє.

Що відомо про теракт у Львові

У ніч проти 22 лютого у Львові пролунали вибухи — загинула поліціянтка, ще 24 особи були поранені. Обласна прокуратура та мер Львова Андрій Садовий заявили про теракт.

За даними правоохоронців, близько 00:30 до львівської поліції надійшло повідомлення про нібито проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20. Після прибуття на місце екіпажу патрульної поліції пролунав перший вибух. Коли прибув ще один екіпаж — стався другий вибух.

Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб.

Обставини події з’ясовує управління Служби безпеки України у Львівській області. Прокуратура розпочала розслідування за фактом терористичного акту, що заподіяв тяжкі наслідки.