ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
2131
Час на прочитання
2 хв

Теракт у Львові: що відомо про загиблу поліцейську

Сьогодні, 22 лютого, під час нічного теракту у Львові загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Вікторія Шпилька

Вікторія Шпилька

Унаслідок вибухів у Львові у ніч проти 22 лютого загинула поліцейська Вікторія Шпилька, їй було всього 23 років.

У Національній поліції повідомили деталі про неї.

«Дівчина з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона обрала шлях служіння людям — закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Спершу Херсонщина, від 2023 року Львівщина», — йдеться у повідомленні.

Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру.

«Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її очікують люди», — йдеться у повідомленні.

Восени минулого року Вікторія одружилася. Її чоловік — також патрульний. Вони разом служили, мріяли, разом будували своє майбутнє.

Що відомо про теракт у Львові

У ніч проти 22 лютого у Львові пролунали вибухи — загинула поліціянтка, ще 24 особи були поранені. Обласна прокуратура та мер Львова Андрій Садовий заявили про теракт.

За даними правоохоронців, близько 00:30 до львівської поліції надійшло повідомлення про нібито проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20. Після прибуття на місце екіпажу патрульної поліції пролунав перший вибух. Коли прибув ще один екіпаж — стався другий вибух.

Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб.

Обставини події з’ясовує управління Служби безпеки України у Львівській області. Прокуратура розпочала розслідування за фактом терористичного акту, що заподіяв тяжкі наслідки.

Дата публікації
Кількість переглядів
2131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie