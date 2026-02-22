- Дата публікації
Теракт у Львові: що відомо про загиблу поліцейську
Сьогодні, 22 лютого, під час нічного теракту у Львові загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька.
Унаслідок вибухів у Львові у ніч проти 22 лютого загинула поліцейська Вікторія Шпилька, їй було всього 23 років.
У Національній поліції повідомили деталі про неї.
«Дівчина з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона обрала шлях служіння людям — закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Спершу Херсонщина, від 2023 року Львівщина», — йдеться у повідомленні.
Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру.
«Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її очікують люди», — йдеться у повідомленні.
Восени минулого року Вікторія одружилася. Її чоловік — також патрульний. Вони разом служили, мріяли, разом будували своє майбутнє.
Що відомо про теракт у Львові
У ніч проти 22 лютого у Львові пролунали вибухи — загинула поліціянтка, ще 24 особи були поранені. Обласна прокуратура та мер Львова Андрій Садовий заявили про теракт.
За даними правоохоронців, близько 00:30 до львівської поліції надійшло повідомлення про нібито проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20. Після прибуття на місце екіпажу патрульної поліції пролунав перший вибух. Коли прибув ще один екіпаж — стався другий вибух.
Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.
Пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб.
Обставини події з’ясовує управління Служби безпеки України у Львівській області. Прокуратура розпочала розслідування за фактом терористичного акту, що заподіяв тяжкі наслідки.