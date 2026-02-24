Масове отруєння дітей у Львові: всі подробиці

Отруєння у Львові Фото ілюстративне / © Associated Press

У Львові зросла кількість людей, які звернулися по медичну допомогу через спалах гострої кишкової інфекції. Стало відомо про 21 людину, серед яких 18 постраждалих дітей. Усі вони напередодні відвідували один із дитячих розважальних центрів міста. За даними медиків, у пацієнтів діагностували гостру кишкову інфекцію.

Все, що відомо про масове отруєння у Львові станом на 24 лютого, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реакція поліції і прокуратури на масове отруєння

Як раніше повідомили у Львівській міській прокуратурі із посиланням на висновки медиків, у пацієнтів діагностували гостру кишкову інфекцію.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Наразі вже проведено огляд закладу. Слідчі вилучили зразки харчових продуктів і взяли змиви для лабораторних досліджень. Триває встановлення всіх обставин інциденту.

Dragon Park у Львові прокоментував ситуацію і повідомив про заходи

Коментар і дії розважального закладу

Станом на 24 лютого Dragon Park у Львові не працює. Центр призупинив роботу.

Напередодні, за інформацією адміністрації, на території дитячого розважального центру провели комплексну перевірку за участю відповідних служб та поліції.

Під час перевірки фахівці відібрали зразки готових страв, воду для приготування їжі та змиви з усіх поверхонь для лабораторних досліджень, а також перевірили сертифікати якості та декларації на продукти, що використовувалися для приготування страв, перевірили медичні книжки персоналу і взяли аналізи у працівників, які мали контакт із харчовими продуктами.

«З метою запобігання можливому поширенню інфекції роботу Dragon Park призупинено до неділі, 1 березня 2026 року включно», — йдеться у повідомленні адміністрації.

Там також наголосили, що очікують на завершення лабораторних досліджень і пообіцяли додатково повідомити про їх результати та подальші кроки.

Один з дописів постраждалих

Що кажуть очевидці

Скарги на погане самопочуття від відвідувачів парку розваг почали надходити наступного дня після відвідин закладу.

«Історію про те, як на Дні народження моєї дитини потравилося пів групи, перенесла нині…» — написала мама дівчинки Дзвінки в соцмережі.

Жінка розписала подробиці святкування і наслідків, а також сказала про те, що коментарі, які вона залишила на сторінці закладу після інциденту, зникли.

Мати одного з постраждалих, шестирічного хлопчика Яна Поліванова, розповіла, що стан сина різко погіршився наступного дня після святкування дня народження в Dragon Park.

«Почалася сильна блювота, ми не могли впоратися вдома, температура піднімалася. Вночі я привезла його до лікарні», — зазначила жінка у коментарі “Суспільному Львів».

Аналогічні симптоми спостерігали й у дітей інших батьків, присутніх на святі.

Завідувачка інфекційного відділення львівської лікарні Софія Кащевська повідомила, що пацієнти поступали з симптомами гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, розріджений стілець, підвищення температури. Медична допомога надана всім, результати лабораторних аналізів щодо точної причини отруєння очікуються протягом трьох днів.

Нагадаємо, раніше українців попередили про небезпеку отруєнь чадним газом. Фахівці розповіли, чому не можна ставити генератор на балкон та як давач за 500 гривень рятує життя.

Також йшлося про отруєння дітей у готельно-ресторанному комплексі "Карпатський затишок" на Львівщині. Там постраждало 12 дітей. Їх було госпіталізовано з підозрою на гостру кишкову інфекцію.

А на початку серпня у Славському у приватному дитячому таборі сталося масове отруєння — постраждали 25 дітей.

Також раніше йшлося про масове отруєння в ресторані «Китайський привіт» у Львові. Інцидент стався у липні 2025 року.