Чому у Мережі говорять про бізнес-розбірки: Садовий звернувся до СБУ через теракт у Львові

Теракт у Львові: скільки постраждалих госпіталізовані / © facebook/Андрій Садовий

Станом на вечір 22 лютого внаслідок теракту у Львові у лікарнях залишаються 12 людей. Двоє з них у дуже важкому стані.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий.

Садовий озвучиа два факти, «щоб закрити роти всім ботам і зупинити будь-які роздуми в цьому напрямку».

Він повідомив, що усі постраждалі — службовці, які прибули на виклик. Окрім одного підлітка, який живе поруч.

«Друге. Це не „бізнес-розбірки“. Це ворожа спецоперація, мета якої — вбити якомога більше правоохоронців. Прошу СБУ врахувати думки всіх коментаторів. Якщо відкинути ботоферми, там є чимало цікавих акаунтів», — зазначив міський голова.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 лютого у Львові пролунили вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що це — теракт.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху у Львові загинула молода жінка-поліцейська — 23-річна Вікторія Шпилька.

Підозрюваною у вчиненні теракту виявилась 33-річна мешканка Рівненської області.