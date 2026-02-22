- Дата публікації
Скільки ФСБ обіцяла заплатити за теракт у Львові: подробиці допиту підозрюваної
Жителька Рівненщини хотіла закрити борги винагородою за теракт, але отримала лише «статтю».
Куратори з ФСБ обіцяли виконавиці теракту у Львові заплатити 60 000 гривень, проте очікуваної винагороди вона так і не отримала.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела.
«Як мені стало відомо з ексклюзивних джерел у правоохоронних органах, куратори з ФСБ пообіцяли жінці 60 000 гривень винагороди за виконання теракту у Львові. У цьому вона зізналася під час перших допитів», — каже Глагола.
За його інформацією, жінка планувала цими коштами погасити борги.
Фактично ж зловмисниці перерахували лише кошти на придбання компонентів для вибухівки. Необхідні компоненти жінка купила у великому будівельному гіпермаркеті у Львові. Крім побутової хімії було придбано цвяхи, болти, гайки, які були використані для вибухівки. Правоохоронці вилучили відео з камер спостереження відомого гіпермаркету, де видно як вона купує комплектуючі для вибухівки
Решту грошей жителька Рівненщини так і не отримала.
«У підсумку — не 60 тисяч, а статті за тероризм і державну зраду та реальна перспектива довічного ув’язнення», — підсумував журналіст.
Нагадаємо, що у ніч проти 22 лютого у Львові пролунали вибухи.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що це — теракт. Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху у Львові загинула молода жінка-поліцейська — 23-річна Вікторія Шпилька.
Підозрюваною у вчиненні теракту виявилась 33-річна мешканка Рівненської області. Їй повідомлено про підозру.