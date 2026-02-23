- Дата публікації
Теракт у Львові: підозрювана розповіла про замовника та як закладала вибухівку (відео)
Підозрювана у вибуху у Львові дала свідчення слідству, в яких детально описала обставини залучення її до злочину та власні дії. Жінка розповіла, як саме їй запропонували роботу, де і скільки грошей обіцяли.
Підозрювана у теракті у Львові дала свідчення, у яких детально описала обставини залучення її до злочину, скільки їй обіцяли заплатити та як виготовляла вибухівку.
Про це стало відомо із зали суду, де фігурантка у справі відповідала на запитання під час засідання, повідомляє ТСН.ua.
«З’єднався зі мною хлопець на рахунок роботи, бо я цікавилася роботою в телеграмі. Він мені прислав повідомлення, де можна заробити гроші… Він говорив про різні речі. Спочатку про спалювання машин. Я йому одразу відмовилася і сказала, що я не буду це робити», — розповіла вона.
Згодом із жінкою зв’язався інший чоловік.
«Він мені написав. Сказав, що в нього є якась для мене робота, безпечна і легальна», — розповіла підозрювана.
Про роботу із замовником і виготовлення вибухівки
Підозрювана у вибуху у Львові заявила, що діяла під керівництвом організатора і виконувала його інструкції. За її словами, вона не мала повного уявлення про склад та деталі пристрою, а вибухівку назвала «хлопушкою».
Вона розповіла про матеріали для пристрою: мобільні телефони, гайки та «різні речовини».
«Все, що він говорив, я виконувала по інструкції. Мобільні телефони, гайки, різні речовини — я не знала точного складу. Він керував усім дистанційно. Я робила все по його інструкції. Я не знаю, я навіть не згадаю зараз, як це», — так пояснила підозрювана виготовлення вибухівки.
«Він мене не відпускав ні на хвилину. Він був по відеозв’язку. Коли я зрозуміла, що тут щось не так… Я подзвонила до Марка і сказала, що я не буду цього робити, я збираю речі і просто йду», — розповіла вона.
Як закладала вибухівку
«Я не закладала вибухівку. Я закладала те, що ми зробили з ним разом. Не називайте це вибухівкою, я не знаю, що це», — заявила жінка під час відповіді на запитання.
Вона додала, що пересувалася на місці за вказівкою організатора, користуючись таксі.
Нагадаємо, під час засідання суду у справі про теракт 22 лютого у Львові підозрюваній в організації злочину Ірині Саветіній обрали запобіжний захід — тримання під вартою.
Внаслідок вибуху у Львові загинула молода жінка-поліцейська — 23-річна Вікторія Шпилька.
Станом на 23 лютого у лікарнях Львова — 20 людей, їм надається допомога. Троє людей — у дуже важкому стані.