Теракт у Львові: підозрювана розповіла про замовника та як закладала вибухівку (відео)

У Львові підозрювана у теракті розповіла про обставини злочину та свої наміри / © ТСН

Підозрювана у теракті у Львові дала свідчення, у яких детально описала обставини залучення її до злочину, скільки їй обіцяли заплатити та як виготовляла вибухівку.

Про це стало відомо із зали суду, де фігурантка у справі відповідала на запитання під час засідання, повідомляє ТСН.ua.

«З’єднався зі мною хлопець на рахунок роботи, бо я цікавилася роботою в телеграмі. Він мені прислав повідомлення, де можна заробити гроші… Він говорив про різні речі. Спочатку про спалювання машин. Я йому одразу відмовилася і сказала, що я не буду це робити», — розповіла вона.

Згодом із жінкою зв’язався інший чоловік.

«Він мені написав. Сказав, що в нього є якась для мене робота, безпечна і легальна», — розповіла підозрювана.

Про роботу із замовником і виготовлення вибухівки

Підозрювана у вибуху у Львові заявила, що діяла під керівництвом організатора і виконувала його інструкції. За її словами, вона не мала повного уявлення про склад та деталі пристрою, а вибухівку назвала «хлопушкою».

Вона розповіла про матеріали для пристрою: мобільні телефони, гайки та «різні речовини».

«Все, що він говорив, я виконувала по інструкції. Мобільні телефони, гайки, різні речовини — я не знала точного складу. Він керував усім дистанційно. Я робила все по його інструкції. Я не знаю, я навіть не згадаю зараз, як це», — так пояснила підозрювана виготовлення вибухівки.

«Він мене не відпускав ні на хвилину. Він був по відеозв’язку. Коли я зрозуміла, що тут щось не так… Я подзвонила до Марка і сказала, що я не буду цього робити, я збираю речі і просто йду», — розповіла вона.

Як закладала вибухівку

«Я не закладала вибухівку. Я закладала те, що ми зробили з ним разом. Не називайте це вибухівкою, я не знаю, що це», — заявила жінка під час відповіді на запитання.

Вона додала, що пересувалася на місці за вказівкою організатора, користуючись таксі.

Нагадаємо, під час засідання суду у справі про теракт 22 лютого у Львові підозрюваній в організації злочину Ірині Саветіній обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Внаслідок вибуху у Львові загинула молода жінка-поліцейська — 23-річна Вікторія Шпилька.

Станом на 23 лютого у лікарнях Львова — 20 людей, їм надається допомога. Троє людей — у дуже важкому стані.