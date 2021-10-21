Коронавірус у Львові та області стрибнув угору: статистика на 21 жовтня

Коронавірус у Львові та області стрибнув угору: статистика на 21 жовтня

За минулу добу COVID-19 забрав життя 41 мешканця Львівщини.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 21 жовтня, демонструє зростання. За минулу добу в регіоні виявили 1 388 нових випадків інфікування коронавірусом. Із них 605 - мешканці Львова.

Також читайте Коронавірус продовжує бити рекорди смертей: за добу в Україні померло майже 550 людей

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

За минулу добу від COVID-19 помер 41 мешканець Львівщини, вилікувались - 870 людей. Лабораторні центри провели 3433 ПЛР-тести.

Загальна кількість людей, які захворіли від початку пандемії на Covid-19 у Львівській області, – 167 573, померли - 4 333, одужали - 141 266.

Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, у Львові та області було підтверджено 943 нових випадків коронавірусу за добу. З них 330 - мешканці Львова. Було проведено 3926 ПЛР-тестів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання