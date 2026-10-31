Скандального блогера Остапа Стахіва доставили до ТЦК: що відомо

Остап Стахів / © скриншот з відео

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Скандального львівського блогера та псевдоактивіста Остапа Стахіва, який перебував у розшуку через порушення правил військового обліку, 31 жовтня доставили до одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Львова. Наразі він проходить військово-лікарську комісію.

Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП.

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За інформацією ТЦК, Стахів перебував у розшуку як порушник правил військового обліку від 6 березня 2026 року.

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«Після його виявлення працівники поліції виконали передбачені законодавством заходи та доставили його до ТЦК та СП для проведення відповідних процедур», — йдеться в офіційному повідомленні.

У Львівському обласному ТЦК наголосили, що йдеться саме про розшук через порушення правил військового обліку та необхідність доставлення громадянина до територіального центру.

Наразі Стахів проходить військово-лікарську комісію, яка має визначити ступінь його придатності до військової служби.

«Подальші рішення прийматимуться винятково відповідно до вимог чинного законодавства України», — зазначили у ТЦК.

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Там також пояснили, що в разі визнання військовозобов’язаного придатним до служби та за відсутності законних підстав для відстрочки, бронювання чи інших передбачених законом підстав він проходитиме подальші процедури відповідно до законодавства про мобілізацію.

У відомстві окремо підкреслили, що сам факт доставлення до ТЦК не означає автоматичного призову на військову службу.

Спочатку проводять перевірку та уточнення військово-облікових даних, за необхідності — притягнення до адміністративної відповідальності, військово-лікарську комісію та перевірку наявності законних підстав для відстрочки. Лише після цього ухвалюють подальші рішення.

«Викрадення» Стахіва не було

«Публічність не дає імунітету від виконання закону, кількість підписників у соціальних мережах, професія, політична чи громадська діяльність, медійність або гучність заяв не створюють для людини окремого порядку виконання військового обов’язку», — заявили у Львівському обласному ТЦК.

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Також там закликали медіа не поширювати маніпулятивні твердження про нібито викрадення чи політичне переслідування Стахіва.

«Громадянина доставили працівники Національної поліції у зв’язку з наявним порушенням правил військового обліку та відповідним статусом у системі обліку», — наголосили у відомстві.

У Львівському обласному ТЦК, коментуючи нинішній випадок, нагадали про статтю 65 Конституції України, яка визначає захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності держави обов’язком громадян України.

Чим відомий Остап Стахів

Нагадаємо, що 41-річний львівський блогер Остап Стахів раніше здобув скандальну популярність через антивакцинаторську діяльність та виступи проти мобілізації.

Остап Стахів кілька разів намагався стати депутатом Львівської міськради та Верховної Ради, але зробити йому це не вдалося. У Львові його звинувачували у організації проплачених акцій протесту, обливали зеленкою та навіть садили у сміттєвий бак.

Від початку пандемії коронавірусної інфекції Стахів влаштовував провокації у лікарнях, куди намагався зайти без засобів захисту та стверджував, що вони нібито порожні від пацієнтів. Від 2020 року Остап Стахів проголосив себе лідером антивакцинаторів в Україні.

За декілька місяців до початку повномасштабної війни Стахів підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом «руху антивакцинаторів». Тоді він отримав підозру за дії, спрямовані на повалення конституційного ладу.

У 2024 році йому повідомили про підозру у шахрайстві з прескартами та поширенні інформації про розташування Збройних сил України.

Згодом Стахів вийшов із СІЗО під заставу, розмір якої перевищував 900 тисяч гривень.

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