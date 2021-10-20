У Львівській області вбили ветерана АТО: подробиці

Підозрюваний жорстоко побив потерпілого.
У Львівській області 25-річного хлопця підозрюють у вбивстві 50-річного ветерана АТО. Молодика уже затримали та обрали запобіжний захід - тримання під вартою.
Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.
За даними слідства, у жовтня в одному із сіл Золочівського району під час застілля між 25-річним хлопцем та 50-річним ветераном АТО стався конфлікт. Тоді молодик жорстоко побив військового. Наступного дня від отриманих травм потерпілий помер.
25-річного хлопця звинувачують у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.121 КК України). Він перебуває під вартою. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, у Кам'янському чоловік жорстоко вбив приятеля на очах у інших людей.
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