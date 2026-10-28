Приховував вік і маніпулював дітьми: львів'янин отримав 15 років за сексуальні злочини / © Львівська обласна прокуратура

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У Львові 23-річного хлопця засудили до 15 років позбавлення волі за сексуальні злочини щодо чотирьох дівчат віком від 11 до 15 років, одна з яких завагітніла та народила дитину.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

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Педофіл гвалтував неповнолітніх

За даними слідства, злочинна діяльність хлопця тривала упродовж 2024–2025 років. Він цілеспрямовано шукав дівчат віком від 11 до 15 років у соцмережах.

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Щоб увійти в довіру до неповнолітніх, львів’янин приховував свій справжній вік і залежно від ситуації представлявся 16- або 17-річним. Під час листування він вдавався до психологічних маніпуляцій, надсилав дівчатам власні оголені фотографії та переводив спілкування у сексуальну площину.

Загалом від його дій постраждали четверо дівчат, яким на момент початку спілкування з ним було від 11 до 15 років.

Згідно з висновками експертиз, потерпілі на момент вчинення щодо них протиправних дій не досягли соціально-психологічної зрілості. Відтак вони не могли повністю усвідомлювати суть і наслідки нав’язаних їм стосунків або чинити опір дорослому чоловіку.

Так, щодо однієї з дівчат хлопець вчинив розпусні дії, використавши її страх перед можливим застосування фізичного примусу. Іншу потерпілу він схилив до спільного проживання та залучав до регулярного інтимного зв’язку.

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У випадку з ще однією дівчиною засуджений здійснював наполегливі спроби схилити її до особистої зустрічі, однак вона, запідозривши, які можуть бути наслідки «побачення», припинила будь-яку комунікацію та заблокувала співрозмовника.

Одна з потерпілих завагітніла у 14 років

Викрити педофіла та встановити всі епізоди правоохоронцям вдалося під час розслідування фактів щодо ситуації з четвертою потерпілою.

З нею львів’янин вступив у статеві стосунки, коли їй виповнилося 14 років. У результаті це призвело до вагітності та пологів у дитячому віці.

Саме після звернення лікарів пологового будинку до поліції розпочалося масштабне розслідування.

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Для підтвердження батьківства за ініціативою прокурорів провели генетичну експертизу. Вона підтвердила, що батьком дитини є засуджений.

У телефонах педофіла знайшли матеріали насильства над дітьми

Під час дослідження мобільних телефонів львів’янина правоохоронці виявили фотографії та відеозаписи потерпілих, а також значну кількість інших матеріалів із зображеннями насильства над дітьми. Він зберігав такий контент у телефонах і месенджері Telegram.

Уже під час судового розгляду львів’янин запропонував одружитися з неповнолітньою матір’ю своєї дитини. Таким чином хлопець намагався пом’якшити своє становище та уникнути суворого покарання.

Яке покарання призначив суд

У жовтні 2026 року прокурори довели вину чоловіка за всіма інкримінованими епізодами. Його визнали винним у злочинах, пов’язаних із сексуальними діями щодо дітей, схилянням неповнолітніх до зустрічей із сексуальною метою та незаконним доступом до дитячої порнографії і її зберіганням.

Суд призначив львів’янину 15 років позбавлення волі.

«Закон чітко й беззаперечно покладає відповідальність за подібні злочини виключно на дорослого. Діти через свою вікову недосвідченість та психологічну вразливість не здатні розпізнати маніпуляції та чинити опір цілеспрямованому тиску. Замість того щоб навчатися, розвиватися та формувати власну особистість під захистом дорослих, дівчата зазнали психологічних травм, а одна з них опинилася перед викликами материнства, що докорінно змінює життя. Жодна дитина не повинна залишатися наодинці з такими випробуваннями, а той, хто вчинив злочин, має бути покараний відповідно до закону», — зазначив в.о. керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова Віктор Оскоріп.

Раніше повідомлялося, що у Києві зловмисник «купив» у горе-матері за $100 п’ятирічну доньку і зґвалтував її.

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