У Львові призупиняють опалення житлових будинків: причина

Наприкінці тижна тепло знову впустять до домівок львів'ян.

У зв’язку з потеплінням від сьогодні, 20 жовтня, у Львові призупиняють постачання опалення до житлових будинків. Відновлять теплопостачання в ніч з 22 на 23 жовтня. Натомість до бюджетних установ – лікарень, поліклінік, садочків, подачу тепла не зупинятимуть.

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Про це повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, передає пресслужба ЛМР.

"У зв’язку з потеплінням, ми призупиняємо подачу опалення до житлових будинків. Так, сьогодні вдень буде 15 градусів, вночі — 11 градусів, завтра — 16 градусів вдень, вночі — 10 градусів, і в п’ятницю вдень — 13 градусів, вночі — 6 градусів. Оскільки середньодобова температура впродовж цих днів буде вище 8 градусів, тепло до житлових будинків подаватися не буде", - сказала Маруняк.

Подачу тепла відновлять вніч з п’ятниці на суботу, коли вже буде похолодання.

Нагадаємо, опалювальний сезон розпочався у Львові 11 жовтня. Насамперед тепло запустили до лікарень, поліклінік, шкіл і садочків.

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