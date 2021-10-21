Коронавирус во Львове и области прыгнул вверх: статистика на 21 октября

Коронавирус во Львове и области прыгнул вверх: статистика на 21 октября

За минувшие сутки COVID-19 унес жизни 41 жителя Львовщины.

Коронавирус во Львове и области сегодня, 21 октября, демонстрирует рост. За прошедшие сутки в регионе выявили 1 388 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 605 — жители Львова.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

За минувшие сутки от COVID-19 умер 41 житель Львовщины, вылечились — 870 человек. Лабораторные центры провели 3433 ПЦР-тесты.

Общее количество людей, заболевших с начала пандемии на COVID-19 во Львовской области, — 167 573, умерло — 4 333, выздоровели — 141 266.

Напомним, вчера, 20 октября, во Львове и области было подтверждено 943 новых случаев коронавируса в сутки. Из них 330 — жители Львова. Было проведено 3926 ПЦР-тестов.

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