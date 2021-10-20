скріншот з відео / ДСНС у Львівській області

У Львові в приміщенні автосалону спалахнув позашляховик Mitsubishi Pajero: відео

У Львові в приміщенні автосалону спалахнув позашляховик Mitsubishi Pajero: відео

Вогонь понищив салон автомобіля.

Сьогодні, 20 жовтня, на вул. Липинського, 50б у Львові спалахнула пожежа в приміщенні гаражу автосалону.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, повідомлення про займання вони отримали о 11:02. В гаражі розміром 60×30 м. загорівся автомобіль Mitsubishi Pajero. Вогонь знищив салон машини.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

"О 11:22 пожежу локалізовано та о 11:23 ліквідовано. Врятовано: будівлю та автомобіль", - розповіли надзвичайники.

До ліквідації пожежі залучили 32 вогнеборців та 6 одиниць спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлює поліція.

Нагадаємо, у Києві сталося масове займання автівок: п'ять машин згоріло, ще дві - пошкоджено.

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