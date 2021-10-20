Коронавірус у Львові та області продовжує атакувати: статистика на 20 жовтня

Коронавірус у Львові та області продовжує атакувати: статистика на 20 жовтня

За минулу добу COVID-19 забрав життя 29 мешканців Львівщини.

Станом на ранок 20 жовтня у Львові та області виявили 943 нових випадків коронавірусу за добу. З них 330 - мешканці Львова. Було проведено 3926 ПЛР-тестів.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Також за минулу добу від COVID-19 померли 29 мешканців Львівщини, одужали - 574.

Загалом від початку пандемії коронавірус виявили у 166 185 мешканців Львівщини. За це період від COVID-19 в області померли 4292 осіб. Одужали - 140 870 людей.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 жовтня зафіксовано 18 912 нових випадків коронавірусу. Впродовж доби від COVID-19 померлм 495 людей, 7 605 пацієнтів одужали.

Коронавірус в Україні: за минулу добу зафіксували майже 19 тисяч нових випадків

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