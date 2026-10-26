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- Львів
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"Це подія у Львові, де нічого не відбувається": після скандалу біля могил Фаріон та Гіги блогерка зробила заяву
У відповідь на звинувачення Арбузова заявила, що події у Львові її не цікавлять.
Візит популярної TikTok-блогерки, учасниці шоу «Супермама» Анастасії Арбузової на Личаківське кладовище у Львові завершився гучним скандалом. Контент біля могил мовознавиці Ірини Фаріон та співака Степана Гіги викликав обурення користувачів Мережі. Тепер блогерка зробила нову заяву.
Про це пише «Фокус».
Журналісти вирішили поспілкуватися з Арбузовою, щоб з’ясувати її позицію щодо скандалу. Під час телефонної розмови блогерка спілкувалася російською та заявила, що не стежила і не стежить за перебігом розслідування вбивства мовознавиці Фаріон. За словами Арбузової, вона родом із Дніпра, де увага людей більше зосереджена на обстрілах.
«Це для вас подія — у Львові, де нічого не відбувається», — висловилась блогерка.
Користувачі TikTok також розкритикували поведінку Арбузової біля могили Гіги. На опублікованому відео блогерка перебуває у гарному настрої та сміється, розповідаючи про те, як шукала могилу артиста.
Така поведінка обурила деяких глядачів, які залишили відповідні коментарі.
«Вам так весело», — написала одна з користувачок.
Інша додала: «Я ще такого не бачила — сміятися з такого».
«Я в шоці. Ще не бачила, щоб так сміялися біля могили», — зазначила ще одна глядачка.
Скандал з відео блогерки біля могили Фаріон — що відомо
Нагадаємо, Арбузова обурила Мережу фото та відео з могили Фаріон у Львові, а також саркастичним запитанням, скільки часу потрібно для встановлення пам’ятника мовознавиці. Донька загиблої Софія Особа публічно назвала поведінку блогерки безцеремонністю та втручанням у чужу особисту справу. Особа наголосила, що на могилі матері обов’язково постане гідний авторський монумент, який є витвором мистецтва, а не готовою плитою з каталогу. Пізніше Арбузова пояснила, що не мала наміру дорікати родині, а її начебто напівжартівливий допис був реакцією на масові закиди та коментарі підписників. За словами блогерки, вона хотіла підтримати доньку Фаріон.