ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
786
Час на прочитання
2 хв

"Це подія у Львові, де нічого не відбувається": після скандалу біля могил Фаріон та Гіги блогерка зробила заяву

У відповідь на звинувачення Арбузова заявила, що події у Львові її не цікавлять.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Блогерка Анастасія Арбузова

Блогерка Анастасія Арбузова / © Instagram-сторінка Анастасії Арбузової

Візит популярної TikTok-блогерки, учасниці шоу «Супермама» Анастасії Арбузової на Личаківське кладовище у Львові завершився гучним скандалом. Контент біля могил мовознавиці Ірини Фаріон та співака Степана Гіги викликав обурення користувачів Мережі. Тепер блогерка зробила нову заяву.

Про це пише «Фокус».

Журналісти вирішили поспілкуватися з Арбузовою, щоб з’ясувати її позицію щодо скандалу. Під час телефонної розмови блогерка спілкувалася російською та заявила, що не стежила і не стежить за перебігом розслідування вбивства мовознавиці Фаріон. За словами Арбузової, вона родом із Дніпра, де увага людей більше зосереджена на обстрілах.

«Це для вас подія — у Львові, де нічого не відбувається», — висловилась блогерка.

Користувачі TikTok також розкритикували поведінку Арбузової біля могили Гіги. На опублікованому відео блогерка перебуває у гарному настрої та сміється, розповідаючи про те, як шукала могилу артиста.

Така поведінка обурила деяких глядачів, які залишили відповідні коментарі.

  • «Вам так весело», — написала одна з користувачок.

  • Інша додала: «Я ще такого не бачила — сміятися з такого».

  • «Я в шоці. Ще не бачила, щоб так сміялися біля могили», — зазначила ще одна глядачка.

Коментарі під повідомленням Арбузової про візит на могилу Гіги / © скриншот

Коментарі під повідомленням Арбузової про візит на могилу Гіги / © скриншот

Скандал з відео блогерки біля могили Фаріон — що відомо

Нагадаємо, Арбузова обурила Мережу фото та відео з могили Фаріон у Львові, а також саркастичним запитанням, скільки часу потрібно для встановлення пам’ятника мовознавиці. Донька загиблої Софія Особа публічно назвала поведінку блогерки безцеремонністю та втручанням у чужу особисту справу. Особа наголосила, що на могилі матері обов’язково постане гідний авторський монумент, який є витвором мистецтва, а не готовою плитою з каталогу. Пізніше Арбузова пояснила, що не мала наміру дорікати родині, а її начебто напівжартівливий допис був реакцією на масові закиди та коментарі підписників. За словами блогерки, вона хотіла підтримати доньку Фаріон.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie