"Це подія у Львові, де нічого не відбувається": після скандалу біля могил Фаріон та Гіги блогерка зробила заяву

Блогерка Анастасія Арбузова / © Instagram-сторінка Анастасії Арбузової

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Візит популярної TikTok-блогерки, учасниці шоу «Супермама» Анастасії Арбузової на Личаківське кладовище у Львові завершився гучним скандалом. Контент біля могил мовознавиці Ірини Фаріон та співака Степана Гіги викликав обурення користувачів Мережі. Тепер блогерка зробила нову заяву.

Про це пише «Фокус».

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Журналісти вирішили поспілкуватися з Арбузовою, щоб з’ясувати її позицію щодо скандалу. Під час телефонної розмови блогерка спілкувалася російською та заявила, що не стежила і не стежить за перебігом розслідування вбивства мовознавиці Фаріон. За словами Арбузової, вона родом із Дніпра, де увага людей більше зосереджена на обстрілах.

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«Це для вас подія — у Львові, де нічого не відбувається», — висловилась блогерка.

Користувачі TikTok також розкритикували поведінку Арбузової біля могили Гіги. На опублікованому відео блогерка перебуває у гарному настрої та сміється, розповідаючи про те, як шукала могилу артиста.

Дата публікації 14:15, 26.10.26 Кількість переглядів 21 Блогерка Арбузова посміялася біля могили Гіги у Львові

Така поведінка обурила деяких глядачів, які залишили відповідні коментарі.

«Вам так весело», — написала одна з користувачок.

Інша додала: «Я ще такого не бачила — сміятися з такого».

«Я в шоці. Ще не бачила, щоб так сміялися біля могили», — зазначила ще одна глядачка.

Коментарі під повідомленням Арбузової про візит на могилу Гіги / © скриншот

Скандал з відео блогерки біля могили Фаріон — що відомо

Нагадаємо, Арбузова обурила Мережу фото та відео з могили Фаріон у Львові, а також саркастичним запитанням, скільки часу потрібно для встановлення пам’ятника мовознавиці. Донька загиблої Софія Особа публічно назвала поведінку блогерки безцеремонністю та втручанням у чужу особисту справу. Особа наголосила, що на могилі матері обов’язково постане гідний авторський монумент, який є витвором мистецтва, а не готовою плитою з каталогу. Пізніше Арбузова пояснила, що не мала наміру дорікати родині, а її начебто напівжартівливий допис був реакцією на масові закиди та коментарі підписників. За словами блогерки, вона хотіла підтримати доньку Фаріон.

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