Український суд зобов'язав міську раду Львова віддати в Росію останки агента НКВС Кузнєцова

Племінниця Кузнєцова хоче перепоховати останки дядька в Росії.

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України зобов'язав міськраду Львова віддати останки агента НКВС Миколи Кузнєцова в Росію. Раніше влада Львова через російсько-українську війну відмовлялась це робити.

Про це повідомляє zaxid.net.

Родичі Кузнєцова вимагали від Львівської міської ради дозволити їм перепоховати останки агента НКВС в м. Єкатеринбург, що в Росії. Проте міський голова Львова Андрій Садовий пояснив, що він не може цього дозволити поки в російському полоні перебувають громадяни України. Також Львівська міська рада просила Міністерство закордонних справ та СБУ надати свої висновки щодо можливого перепоховання Миколи Кузнєцова в Росії.

Водночас племінниця радянського агента НКВС Маргарита Брюханова звернулась до суду з вимогою зобов'язати Львівську міську раду надати дозвіл на перепоховання Кузнєцова. І Львівський окружний адмінсуд своїм рішенням зобов'язав міську раду Львова повторно розглянути можливість перепоховання Кузнєцова. Тоді росіянка звернулась до Верховного суду України. Вона вимагала зобов’язати ЛМР дозволити перепоховання її дядька.

Касаційний адмінсуд вирішив, що Брюханова зібрала всі документи, які потрібні для перепоховання її родича, а СБУ чи Мінкульт, до якого зверталася міська рада, не мають повноважень дозволяти чи забороняти перепоховання. 15 вересня суддя Касаційного адмінсуду Михайло Смокович зобов’язав виконавчий комітет Львівської міської ради дозволити перепоховання останків Миколи Кузнєцова з Пагорбу Слави у Львові на Широкореченському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі.

22 жовтня виконавчий комітет Львівської міської ради вкотре розгляне можливість перепоховання Кузнєцова в Росії.

Микола Кузнєцов - радянський диверсант, спецагент-ліквідатор та агент НКВС. Під час Другої світової війни виконував терористичні та провокаційні завдання радянської влади. За версією істориків, вони мали на меті викликати терор у відповідь з боку німецької окупаційної влади проти українського населення.

За однією із версій, Кузнєцов разом із іншими радянськими агентами в березні 1944 році потрапили у полон до вояків УПА. Радянські агенти вдавали із себе дезертирів Вермахту, проте частина з них погано знала німецьку мову, через що їх викрили. Вважається, що Кузнєцов підірвався на гранаті, за іншою версією - загинув у перестрілці. Того ж року йому присвоїли звання героя Радянського союзу.

Нагадаємо, раніше вандали знищили всі металеві літери і цифри на гранітному надгробку Миколи Кузнєцова.

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