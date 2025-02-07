Зі шлунка дівчини видалили 1 кг волосся (фото)

Пацієнтка проковтувала волосся механічно та несвідомо. Вона навіть не підозрювала, що це може стати причиною серйозних проблем.

У Львові лікарі прооперували 15-річну дівчину з Запоріжжя – з її шлунка видалили 1 кг волосся.

Про це повідомили у Центрі дитячої медицини лікарні "Охматдит".

Фахівці Центру прооперували дівчину, у кишківнику якої виявили величезний жмут волосся – трихобезоар, що сягав 40 см і важив 1 кг.

Коли дівчинці було 7 років, у неї вже виявляли трихобезоар. Тоді їй зробили операцію у Запоріжжі. Протягом останніх двох років дівчина скаржилася на біль у животі, блювання, проблеми з прийманням їжі та втрату апетиту. Тривалий час їй лікували гастрит, однак покращення не настало. Тож сім’я звернулася до лікарів львівського Центру дитячої медицини, які й виявили справжню причину стану дівчини.

Зазначається, що пацієнтка проковтувала волосся механічно та несвідомо. Вона навіть не підозрювала, що це може стати причиною серйозних проблем. Це називаються синдромом "Рапунцель".

"Ми зробили діагностичну гастроскопію, під час якої зрозуміли, що причина – трихобезоар. Відтак прийняли рішення оперувати дитину. Блювання та проблеми з прийомом їжі у неї були саме через це. Рідка їжа ще могла проходити по кишківнику, а тверда – ні", – розповів дитячий хірург Микола Микита.

Операція була складною, адже було неможливо видалити утворення лапароскопічним методом через його великі розміри. Хірурги змушені були повністю розкрити шлунок, щоб дістати жмут волосся.

Зараз дівчинка почувається добре та проходить реабілітацію, зокрема і з психологом.

Як пояснив керівник Клініки невідкладної та малоінвазивної хірургії, дитячий хірург Центру Ігор Гулавський, такі звички часто є наслідком глибокого стресу, тривожних розладів або навіть депресії. Тож психологічна допомога дозволить знайти безпечні способи подолання напруги та запобігти повторенню схожий ситуацій у майбутньому.

Що таке синдром "Рапунцель"?

Синдром "Рапунцель" – це стан, за якого дитина ковтає волосся, і воно накопичується у шлунку. Найчастіше він трапляється дівчат-підлітків із довгим волоссям, які мають звичку його жувати. У групі ризику – діти, які переживають сильний стрес, мають нав’язливі стани, психоемоційні порушення або проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Психолог Центру Мирослава Чорна наголосила – якщо батьки помічають у своїх дітей такі невротичні прояви, як кусання нігтів, кутикули чи ковтання волосся, варто звертатися до фахівців: хірургів, психологів.

До слова, раніше у Львові в лікарі "Охматдит" провели операцію 10-місячному хлопчику, який проковтнув іграшковий перстень.