Вибух у готелі Львова: що відомо про постраждалих

Внаслідок вибуху у готелі Львова травмований чоловік. Потерпілий перебуває у лікарні. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері закладу.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Що відомо про вибух у готелі Львова

Як зазначається, близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про вибух на вулиці Городоцькій в одному з готелів Львова. За вказаною адресою працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1, а також вибухотехніки поліції Львівщини.

"Попередньо встановлено, що 44-річний львів’янин, перебуваючи на третьому поверсі готелю, кинув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", - зазначили у повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження вибухового пристрою.

Нагадаємо, ввечері 20 січня у Шептицькому 19-річний мешканець Львівщини підірвав гранату РГД-5 на подвір’ї багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без постраждалих, однак вибухова хвиля пошкодила вікна однієї з квартир.

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