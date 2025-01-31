Посадовець Андрій Закалюк розповів, що у нього не спрацював мобільний застосунок "Резерв+", тож його попросили проїхати до місцевого ТЦК для уточнення даних.

У Львові посадовця забрали в ТЦК перед початком сесії міськради.

Зранку 30 січня співробітники ТЦК перевіряли документи в перехожих перед будівлею Львівської міської ради. У результаті директор департаменту розвитку Андрій Закалюк проїхав у місцевий ТЦК для перевірки документів. Про це повідомив сам Закалюк.

Зазначимо, що зранку відбулася сесія Львівської міської ради. У цей час біля будівлі Ратуші працівники ТЦК перевіряли документи.

Андрій Закалюк розповів: коли він ішов на засідання сесії, у нього не спрацював мобільний застосунок "Резерв+", тож його попросили проїхати до місцевого ТЦК для уточнення даних. Після перевірки документів його відпустили.

"Я погодився. Уточнив і вже повернувся на роботу. Встиг навіть на кілька питань на сесії", — повідомив Закалюк.

Як пише Zaxid.net, цю інформацію також підтвердили у Львівському обласному ТЦК та СП.

"Військовослужбовці Галицько-Франківського РТЦК та СП перевіряли документи. У пана Андрія Закалюка не спрацював “Резерв+”. Його, відповідно, запросили в РТЦК. Там уже з'ясували, що все гаразд. Відповідно, пан Андрій спокійно повернувся на роботу", — зазначили у Львівському обласному ТЦК.

Нагадаємо, в ОК "Захід", якому підпорядковуються ТЦК Львівщини, пояснили, чому мерів оштрафували за провал мобілізації. Там зауважили, що очільники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки діяли цілком законно і в межах своїх повноважень.

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