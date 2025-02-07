Из желудка девушки удалили 1 кг волос (фото)

Пациентка проглатывала волосы механически и бессознательно. Она даже не подозревала, что это может стать причиной серьезных проблем.

Во Львове врачи прооперировали 15-летнюю девушку из Запорожья – из ее желудка удалили 1 кг волос.

Об этом сообщили в Центре детской медицины больницы "Охматдет".

Специалисты Центра прооперировали девушку, в кишечнике которой обнаружили огромный клок волос – трихобезоар, достигавший 40 см и весивший 1 кг.

Когда девочке было 7 лет, у нее уже обнаруживали трихобезоар. Тогда ей была сделана операция в Запорожье. В последние два года девушка жаловалась на боль в животе, рвоту, проблемы с приемом пищи и потерю аппетита. Долгое время ей лечили гастрит, однако улучшения не наступило. Поэтому семья обратилась к врачам львовского Центра детской медицины, которые и выявили истинную причину состояния девушки.

Отмечается, что пациентка проглатывала волосы механически и бессознательно. Она даже не подозревала, что это может стать причиной серьезных проблем. Это называются синдромом "Рапунцель".

"Мы сделали диагностическую гастроскопию, во время которой поняли, что причина — трихобезоар. Следовательно, приняли решение оперировать ребенка. Рвота и проблемы с приемом пищи у нее были именно из-за этого. Жидкая пища еще могла проходить по кишечнику, а твердая — нет", — рассказал детский хирург Николай Мыкыта.

Операция была сложной, ведь невозможно было удалить образование лапароскопическим методом из-за его больших размеров. Хирурги вынуждены были полностью раскрыть желудок, чтобы достать клок волос.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию, в том числе с психологом.

Как объяснил руководитель Клиники безотлагательной и малоинвазивной хирургии, детский хирург Центра Игорь Гулавский, такие привычки часто являются следствием глубокого стресса, тревожных расстройств или даже депрессии. Поэтому психологическая помощь позволит найти безопасные способы преодоления напряжения и предотвратить повторение похожих ситуаций в будущем.

Что такое синдром "Рапунцель"?

Синдром "Рапунцель" – это состояние, при котором ребенок глотает волосы, и они накапливаются в желудке. Чаще всего он встречается девушек-подростков с длинными волосами, которые имеют привычку их жевать. В группе риска – дети, испытывающие сильный стресс, имеющие навязчивые состояния, психоэмоциональные нарушения или проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Психолог Центра Мирослава Черная отметила – если родители замечают у своих детей такие невротические проявления, как кусание ногтей, кутикулы или глотание волос, следует обращаться к специалистам: хирургам, психологам.

К слову, ранее во Львове врачи "Охматдет" провели операцию 10-месячному мальчику, который проглотил игрушечный перстень.