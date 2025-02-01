На Львівщині виявили 38 мертвих лебедів у заплавах річки: оголошено карантин (фото)

Птахів запакували у мішки та відправили на дослідження у Львівську регіональну лабораторію.

У суботу, 1 лютого, під час перевірки заплав річки Західний Буг у Шептицькому районі Львівської області виявили 38 мертвих лебедів.

Про це повідомили в Шептицькій міській раді.

Перевірка відбувалася між селами Волсвин, Бендюга та містом Шептицький після того, як раніше місцеві рибалки знайшли тут двох мертвих лебедів. За результатами лабораторного дослідження в одного з лебедів було підтверджено пташиний грип.

Держпродспоживслужба Львівської області напередодні, 31 січня, ініціювала термінове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Для запобігання розповсюдженню пташиного грипу на території району було накладено карантинні обмеження на водне плесо (32,8 км) та встановлено 10-кілометрову зону спостереження.

У міськраді повідомили, що місцеві працівники ДСНС разом з фахівцями ветеринарної служби та районної ветеринарної лікарні ретельно перевірили 32 гектарів у заплавах річки, де було знайдено 38 мертвих лебедів.

Птахів запакували у мішки та відправили на дослідження у Львівську регіональну лабораторію.

Нагадаємо, у Стрийському районі Львівщини поліцейські затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у крадіжці сейфа з будинку односельчанки. Оперативне розкриття злочину стало можливим завдяки роботі кінолога та його службової собаки – німецької вівчарки на ім’я Єва.

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