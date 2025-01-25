У Львові лікарі врятували 10-місячного хлопчика, який проковтнув перстень (фото)

У Львові лікарі "Охматдит" провели операцію 10-місячному хлопчику, який проковтнув іграшковий перстень, врятувавши його життя.

Про це повідомили у лікарні.

Батьки хлопчика помітили, що син став дуже неспокійним. Його турбувала постійна слинотеча, з’явилися порушення дихання та задишка. Малюк не міг нічого ковтати.

"Тоді вони зрозуміли, що, ймовірно, хлопчик проковтнув сторонній предмет. Після цього батьки одразу вирушили до місцевої лікарні у Новому Роздолі. Там лікарі зробили малюкові рентген, на якому побачили сторонній предмет. Згодом дитину негайно каретою швидкої допомоги доправили до Центру дитячої медицини лікарні "Охматдит", - йдеться у повідомленні.

Фото: НДСЛ "Охматдит"

"Одразу після ушпиталення, о другій ночі, ми взяли дитину на операційний стіл і провели ригідну езофагоскопію з видаленням стороннього тіла. Це був перстень. Все минуло успішно та без особливостей. Єдине, що іграшковий перстень трохи пошкодив стравохід", – розповів дитячий хірург Олександр Колодій.

Після всіх необхідних обстежень хлопчика відпустили додому.

Нагадаємо, у Львові рятувальники зрізали обручку з руки 13-річного хлопця. Підліток натягнув перстень та не зміг його самостійно зняти.

Читайте також: