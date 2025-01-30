Директор підприємства вигадав, як втекти за кордон: все закінчилось несподівано

На пункті пропуску "Мостиська" чоловік намагався незаконно втекти за кордон. Як все закінчилось?

У Львівській області на 13 600 грн оштрафували чоловіка, який під час дії воєнного стану намагався втекти за кордон.

Про це йдеться у вироку Мостиського райсуду Львівської області.

За даними суду, підозрюваним є директор приватного підприємства. Він всередині 2022 року підробив документ про те, що його зняли з військового обліку.

Він 20 серпня 2022 року на пункті пропуску "Мостиська" показав прикордонникам фальшивий документ та намагався втекти за кордон. Проте чоловіка викрили.

Йому інкримінували ч.4 ст.358 КК України - використання завідомо підробленого документа.

Під час досудового слідства порушник провину визнав та розкаявся.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України. Його оштрафували на 13 600 грн.

Вирок суду

Нагадаємо, мати вигадала, як вивезти свого дорослого сина за кордон.

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