В ОВА розповіли, скільки російських агентів затримали на Львівщині

В ОВА розповіли, скільки російських агентів затримали на Львівщині

У Львівській області від початку повномасштабної війни СБУ перевірила понад 8,5 тис. людей.

Серед них є 16 затриманих, яких підозрюють у співпраці з Росією.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик.

На Львівщині від 24 лютого перевірили понад 8,5 тис. осіб, 340 затриманих — потрапили під додаткову перевірку спецслуцжб.

"За результатами цих перевірок розпочато 40 кримінальних проваджень в межах яких 16 особам оголошено підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки. Дев’ять із цих осіб підозрюються, і скеровано до суду, щодо державної зради", - повідомив Годик.

Нагадаємо, Львівська область готується до ймовірного нападу з боку Білорусі. Для цього на Львівщині зводяться додаткові інженерні та оборонні мережі.

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