Останню знешкодили у червні: скільки російських ракет та безпілотників збили над Львівщиною

Від початку повномасштабної війни Росії проти України над Львівською областю збили 24 російські ракети та 11 безпілотників.
Останню ракету в Львівській області збили у червні.
Про це під час брифінгу розповів перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик.
У Львівській ОВА наголосили, що зважаючи на ресурси ЗСУ роблять фантастичну роботу, рятуючи жителям області життя.
"Ми з ними взаємодіємо по різних напрямках. Це фінансування ремонтних робіт по ремонту протиракетних установок, технічне переоснащення командного і аналітичного центру, а також і наша ініціатива, додаток «Щось летить», який теж допомагає нашим захисникам неба виявляти і ефективно працювати по тим повітряним об’єктам які несуть загрозу мирним мешканцям Львівщини", - повідомив Годик.
Нагадаємо, Львівська область готується до ймовірного нападу з боку Білорусі. Для цього на Львівщині зводяться додаткові інженерні та оборонні мережі.
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