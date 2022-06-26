Змії покусали трьох людей на Львівщині: у якому вони стані

Змії покусали трьох людей на Львівщині: у якому вони стані

Протягом доби у Львівській області зафіксовано три випадки укусів змій.

Двоє з них – діти.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

Двоє постраждалих від укусів змій – зі Львова. Одна з них – дівчина 2006 року народження. Її змія вкусила у праву ногу. Дівчину доправили до відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, її стан – задовільний.

Ще один мешканець Львова, який потрапив до реанімації Сколівської центральної лікарні, – 1995 року народження. Його змія вкусила у правий палець лівої кисті. Стан потерпілого – середньої важкості.

Третій постраждалий від укусів змій за добу – хлопець 2012 року народження, мешканець м. Сколе Стрийського району, якого змія вкусила у праву стопу. Стан дитини – середньої важкості, хлопець перебуває в реанімаційному відділенні Сколівської центральної лікарні.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області до лікарні госпіталізували двох чоловіків, яких покусали змії.

Напередодні 31-річна жінка потрапила до реанімації через укус змії у Львівській області. Стан потерпілої – середнього ступеня важкості.

Що робити, якщо вас вкусила змія:

зняти верхній одяг;

зняти взуття;

мобілізувати кінцівку, тобто нею не потрібно рухати;

при можливості місце укусу просто обробити антисептиком;

при можливості покласти лід і якомога швидше їхати до лікарні або викликати "швидку".

Змія ніколи не нападе і не наздоганятиме - кажуть фахівці. При зустрічі просто треба обійти і не зачіпати плазуна. А в лісі чи полі пильно дивитися під ноги.

Медики наголошують, що в жодному разі не треба розрізати рану і висмоктувати отруту, припікати рану, накладати джгут чи давати постраждалому алкоголь.

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