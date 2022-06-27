Поблизу Львова п’яний водій розбив машину та відправив до лікарні двох людей (фото)

У селі Зубра, біля Львова, сталася потрійна аварія, в якій постраждали троє людей.
ДТП спричинив п’яний 28-річний водій ЗАЗ Sens.
Про це повідомили у поліції Львівської області.
Водій ЗАЗ Sens, мешканець району, скоїв зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen, який їхав попереду і яким керував 41-річний мешканець Львівщини.
Після удару Volkswagen за інерцією зіткнувся з легковиком Ford, за кермом якого перебував 29-річний львів’янин.
Унаслідок аварії постраждали троє людей – водій ЗАЗ Sens, а також водій та 39-річна пасажирка мікроавтобуса – вони були доправлені до лікарні.
Поліцейські встановили, що водій ЗАЗ Sens перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.
За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження.
Нагадаємо, в Одеській області сталася смертельна ДТП, померла дитина.
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