Переплутав зі звіром: у Львівській області мисливець застрелив чоловіка

До відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції з заявою про зникнення свого 35-річного брата звернувся мешканець одного з сіл району.

За словами заявника, напередодні близько опівночі його брат пішов до лісосмуги, що поблизу села, та досі не повернувся.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

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Під час пошуків було встановлено, що чоловік, ймовірно, отримав смертельне вогнепальне поранення. Правоохоронці встановили, що до скоєння вбивства може бути причетний 57-річний житель Самбора, який тієї ночі полював неподалік. Під час опитування чоловік повідомив, що думав, що стріляє у звіра, і влучив у чоловіка, який ходив лісом.

Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури повідомили мисливцю про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, у Харківській області застрелили відомого полтавського хірурга Романа Ростовського. Чоловік перебував на полюванні зі знайомими, а один із них випадково поцілив йому в голову.

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