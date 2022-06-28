Львівська область готується до ймовірного нападу з боку Білорусі: в ОВА розповіли подробиці

Львівська область готується до ймовірного нападу з боку Білорусі: в ОВА розповіли подробиці

Львівська область готується до ймовірного нападу з боку Білорусі.

Для цього на Львівщині зводяться додаткові інженерні та оборонні мережі.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик.

Посадовець зазначив, жителям Львівщині потрібно бути готовими до посилення ракетних та авіаційних ударів зі сторони Білорусі. Також поки нікуди не зник ризик повномасштабного вторгнення білоруської армії, а тому на Львівщині зводять додаткові інженерні та оборонні мережі.

"Наші завдання дуже прості, але вимагають кропіткої роботи. Передусім, це злагодження всіх сил і засобів, як правоохоронного блоку, так і військових, щодо координації планів відсічі агресії з білорусі. Також це налагодження взаємодії з сусідніми областями, зокрема, з Волинською областю в частині скоординованих дій", - сказав Годик.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, підрозділи Білорусі на Волинському та Поліському напрямках посилюють ділянку кордону з Україною у Брестській та Гомельській областях, а також намагаються вести повітряну розвідку у прикордонних з Україною та Польщею районах.

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