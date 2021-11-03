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У Львові послабили карантинні заборони: що дозволили

У Львові послабили карантинні заборони: що дозволили

фото / Роман Балук, ЛМР

Галереї та музеї дозволили відвідувати від 4 листопада.

У Львові, де зараз "червона" карантинна зона, на позаплановому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій послабили одну із заборон. Зокрема в місті дозволили відвідувати музеї та галереї. 

Про це повідомили в Львівській міській раді. 

Галереї та музеї дозволили відвідувати від 4 листопада, але без проведення екскурсій. Потрапити туди можуть ті, у кого є COVID-сертифікат (дві дози), негативний ПЛР-тест або експрес-тест чи довідка про те, що відвідувач перехворів. Такі ж документи повинні мати і працівники музеїв та галерей. 

Приймати відвідувачів установи зможуть в розрахунку 1 людина на 10 кв. м або не більше 50% заповненості площі приміщення.

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