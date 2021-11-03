Прикордонники затримали 21-річну дівчину з Волині, яка їхала до Польщі з фальшивим COVID-сертифікатом

У Львівській області правоохоронці відкрили понад сто проваджень через підробку сертифікатів вакцинації.
У Львівській області на пункті пропуску Краківець-Корчова прикордонники затримали 21-річну дівчину, яка їхала до Польщі з фальшивим COVID-сертифікатом.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
Інцидент стався 2 листопада о 15:50. 21-річна жителька Волинської області показала прикордонникам міжнародний COVID-сертифікат, який виявився фальшивим.
Прикордонники викликали на місце події правоохоронців. Ті вилучили підроблений документ.
У поліції відкрили провадження за ч. 4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Дівчині загрожує до 2 років обмеження волі.
Загалом у Львівській області правоохоронці відкрили понад сто проваджень через підробку сертифікатів вакцинації.
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