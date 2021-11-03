Во Львове ослабили карантинные запреты: что разрешили

Галереи и музеи разрешили посещать с 4 ноября.
Во Львове, где сейчас красная карантинная зона, на внеплановом заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ослабили один из запретов. В частности, в городе разрешили посещать музеи и галереи.
Об этом сообщили в Львовском городском совете.
Галереи и музеи разрешили посещать с 4 ноября, но без проведения экскурсий. Попасть туда могут те, у кого есть COVID-сертификат (две дозы), отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справка о том, что посетитель переболел. Такие же документы должны быть и у работников музеев и галерей.
Принимать посетителей учреждения смогут в расчете 1 человек на 10 кв. м или менее 50% заполненности площади помещения.
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