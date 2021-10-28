Львівська область у "червоній" зоні карантину: що дозволено, а що заборонено

Львівська область у "червоній" зоні карантину: що дозволено, а що заборонено

Обмеження почнуть діяти від 30 жовтня.

Львівська область потрапила до "червоної" зони епідемічної небезпеки. Нові карантинні правила почнуть діяти з 30 жовтня. Відповідне рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала обласна комісія ТЕБ і НС і визначила перелік обмежувальних заходів, які діятимуть на Львівщині.

Про це сьогодні, 28 жовтня, повідомила пресслужба ЛОДА.

За словами заступника голови Львівської ОДА Віталія Загайного, найгірша ситуація з коронавірусом зараз у Львівському районі, проте зростання рівня захворюваності та заповненості ліжкового фонду спостерігається по всій території Львівської області, окрім міста Моршин, де зафіксовано лише 22 хворих.

Львівщина перевищила показники

Львівська область потрапила до "червоної" зони адже перевищила впродовж трьох днів встановлені урядом показники, якими регулюють карантинне зонування.

"На Львівщині перевищені три показники, відповідно до постанови Кабміну № 1236: показник виявлення "ковіда" серед обстежених осіб, кількість госпіталізованих осіб на 100 тисяч населення та кількість зайнятих ліжок з киснем", - повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко.

Карантинні обмеження, які вводяться, дадуть можливість розірвати ланцюги передачі коронавірусної інфекції і це призведе до того, що рівень захворюваності та заповненості ліжок буде теж зменшуватися. Обмеження вступають в дію у суботу, 30 жовтня.

"Вони орієнтовані на те, що люди, які мають паспорти вакцинації, матимуть можливість відвідувати різні заклади та заходи. Зазначу, що вимога щодо повної вакцинації відтепер стосується на лише працівників закладів, а й відвідувачів", - зазначив Віталій Загайний.

Що заборонено?

У "червоній" зоні карантину заборонено працювати без вакцинації, негативного ПЛР або експрес-тесту, проведеного не більше як за 72 год, або довідки про одужання таким закладам:

ресторанам, барам, кафе, крім доставки чи на виніс;

розважальним закладам та ТРЦ;

речовим ринкам;

кінотеатрам та театрам;

закладам культури;

фітнес-клубам, спортзалам та басейнам;

Також забороняється проведення усіх масових заходів, крім офіційних спортивних подій, які можна проводити з додатковими заходами безпеки.

Зазначимо, що згідно з постановою уряду, обмеження не діятимуть, якщо весь персонал та відвідувачі кафе, ресторанів, ТРЦ, ринків, а також організатори і учасники заходів мають щеплення від коронавірусу і можуть це підтвердити сертифікатом у додатку "Дія" або негативним ПЛР чи експрес-тестом ,а також довідкою про одужання від коронавірусу.

Для проїзду у міжобласному громадському транспорті також потрібен негативний ПЛР або експрес-тест, які проведені не більше як за 72 год до поїздки, або паспорт повного курсу вакцинації, або довідку про одужання від "ковіду".

Лікарні Львівщини повинні припинити планові госпіталізації, однак невідкладну допомогу надаватимуть пацієнтам із ускладненнями під час вагітності і пологів, а вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам із онкологічними та пульмонологічними захворюваннями і паліативним хворим.

Церквам рекомендуватимуть утриматися від проведення богослужінь у приміщеннях, і перейти на трансляцію в онлайн-режимі.

Одягати маски потрібно в лікарнях і школах, у підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання соціальної дистанції не менше 1 м.

У звичному режимі можуть працювати лише ті заклади освіти, всі працівники якого отримали дві дози вакцини від коронавірусу. Водночас дитсадки і молодші школи можуть працювати без додаткових обмежень.

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