У Львові судитимуть 21-річного хлопця, який порізав таксиста ножем

У Львові судитимуть 21-річного хлопця, який порізав таксиста ножем

Хлопцеві загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

У Львові судитимуть 21-річного жителя Дрогобича, який з ножем напав на таксиста.

Про це інформує поліція Львівської області.

Інцидент трапився ще влітку цього року. У селі Наварія Львівського району посеред ночі виявили пораненого чоловіка. Ним виявився 32-річний львів'янин, який працював таксистом. Медики виявили на його тілі 5 ножових поранень. Потерпілого госпіталізували до реанімації.

Також читайте У Чернівцях таксист встромив викрутку в пасажира та викинув його на вулиці

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний пасажир таксі, мешканець Дрогобича. Зловмисника розшукали та затримали у Львові.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "замах на вбивство". Обвинувальний акт вже скерований на розгляд суду. Хлопцеві загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання