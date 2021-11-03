Літак був справним, екіпаж досвідченим: експерти назвали причини смертельної авіакатастрофи під Львовом

Повітряне судно було перевантажене на 5,4 тонни за максимальну злітну масу.

Експерти назвали причину авіакастрофи, яка сталась у жовтні 2019 року під Львовом. Тоді загинуло п'ятеро осіб.

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Про це йдеться у висновку комісії, який опублікований на сайті Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами

До розслідування залучили спеціальну комісію Національного бюро з розслідування авіаційних подій, експертів львівського аеропорту, Державного підприємства обслуговування повітряного руху, ДП "Антонов" та авіакомпанії "Україна-Аероальянс", яка була власницею літака.

За висновками експертів, літак АН-12 впав через перевантаженість та перевтому екіпажу. Повітряне судно було перевантажене на 5,4 тонни за максимальну злітну масу. Саме через те його екіпаж попросив про посадку на дозаправку в Львові.

"Найбільш імовірно причиною авіаційної події, зіткнення справного повітряного судна з землею під час заходження на посадку в умовах туману, стала неспроможність екіпажу виконувати політ в приладових умовах внаслідок ймовірної фізичної перевтоми, що призвело до неусвідомленого зниження літака нижче глісади та зіткнення із землею", - повідомили експерти.

Нагадаємо, 4 жовтня о 7 ранку 2019 року транспортний літак АН-12 поблизу міста Львів здійснив аварійне приземлення.

В результаті аварії п'ятеро пасажирів літака загинули, троє отримали важкі травми, їх доправили до лікарні міста Львів. Тоді розглядалося дві причини аварії: закінчення пального та помилка пілота.

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