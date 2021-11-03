У Львові від коронавірусу вакцинують дітей: що необхідно знати батькам

У Львові від коронавірусу вакцинують дітей: що необхідно знати батькам

Усі охочі неповнолітні від 12 до 17 років зможуть отримати щеплення за згоди батьків і попереднього огляду в лікаря на наявність прививок і відсутність протипоказань.

У Львові від коронавірусу уже вакцинують усіх охочих дітей, віком 12-17 років. Для того, щоб отримати прививку, дитина повинна мати всі рутинні щеплення від інфекційних захворювань. Вакцинуватись можна у будь-якому пункті вакцинації, однак перед цим батьки мають дати згоду це, а лікарі повинні оглянути дитину.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Дітей вакцинуватимуть препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech, оскільки його ефективність та безпека доведені. Також саме цією вакциною дітей щеплять всі країни Європи.

Діти зможуть отримати прививку від коронавірусу лише в супроводі батьків або опікунів, які повинні підписати інформовану згоду.

Щеплення проводять в будь-яких пунктах вакцинації від коронавірусу, але перед прививкою дитину має оглянути лікар. Тому перед тим, як вакцинуватись, батьки з дитиною обов'язково повинні піти до сімейного лікаря за підтвердженням про наявність в дитини вікових рутинних щеплень.

Якщо дитина не має цих щеплень, то може їх зробити, і тоді за 14 днів – зробити щеплення від коронавірусу. Однак це не стосується вакцинації від грипу – її можна робити одночасно чи з будь-яким інтервалом з вакцинацією від коронавірусу, а також вакцинацій екстрених – після травми від правця чи сказу.

Дозування вакцинації для дітей – таке ж саме, як і для дорослих – 0,3 мл, другу дозу вакцини можна робити через 21-28 діб.

Необхідність у попередньому записі на щеплення визначають самі ж пункти вакцинації.

"Серед протипоказань – ті ж, що і для дорослих: важка анафілактична реакція на першу дозу вакцини, гостре захворювання в день вакцинації з температурою вище 38 градусів", - сказала медична директорка з материнства та дитинства 5-ї міської лікарні Львова Ірина Полюга.

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