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Во Львове ужесточили карантин: новые ограничения

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Во Львове ужесточили карантин: новые ограничения

Associated Press

Городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла уточняющие карантинные ограничения

Во Львове комиссия по ТЭБ и ЧС частично ужесточила карантинные ограничения. Это касается заведений общепита и проведения в городе массовых мероприятий.

Об этом сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

По данным чиновника, в городе, несмотря на частичную стабилизацию с заболеваемостью коронавирусом, ситуация остается сложной. В больницах Львова находится 693 человека из COVID-19: в реанимационном отделении — 56 человек, на ИВЛ — 41 человек, умерло за последние сутки — 14 человек.

Поэтому городская комиссия по ТЭБ и ЧС в понедельник, 22 ноября, приняла уточняющие карантинные ограничения. В частности, запрещено:

  • Проведение любых массовых событий. Кроме тех, где все организаторы и посетители вакцинированы. А также не более 50% заполненности площади или зала
  • Работа заведений общепита разрешена только при следующих условиях: 100% вакцинации у всех работников и посетителей. А также соблюдение норм – не более 4 человек за столом и расстояние 1,5 м, заполненность не более 50%.

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