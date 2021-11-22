Бездомных во Львове буду вакцинировать от коронавируса

Бездомных во Львове буду вакцинировать от коронавируса

Пункт прививки для бездомных заработает 26 ноября.

Во Львове городские власти решили развернуть пункт вакцинации от коронавируса для бездомных людей. Он будет работать в Центре учета и ночного пребывания бездомных, на ул. Кирилловской, 3а.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, работу пункта планируют запустить в следующую пятницу, 26 ноября, с 11:00 до 18:00.

"Такой пункт вакцинации мы создаем с целью дать возможность тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, вакцинироваться и иметь защиту от болезни, которая сейчас приобрела угрожающие масштабы. Мы посоветовались с общественными организациями, которые работают с бездомными и пришли к общему мнению, что пункт будет работать в световой день, чтобы все желающие могли воспользоваться этой возможностью", – рассказал и.о. директора департамента гуманитарной политики Евгений Бойко.

По словам чиновника, волонтеры в течение недели будут информировать бездомных о возможности привиться от коронавируса.

Напомним, в Закарпатье открыли первый в Украине анонимный пункт прививок.

В Закарпатье открыли первый анонимный пункт вакцинации | Новости Украины