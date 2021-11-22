Бездомных во Львове буду вакцинировать от коронавируса

Пункт прививки для бездомных заработает 26 ноября.
Во Львове городские власти решили развернуть пункт вакцинации от коронавируса для бездомных людей. Он будет работать в Центре учета и ночного пребывания бездомных, на ул. Кирилловской, 3а.
Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, работу пункта планируют запустить в следующую пятницу, 26 ноября, с 11:00 до 18:00.
"Такой пункт вакцинации мы создаем с целью дать возможность тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, вакцинироваться и иметь защиту от болезни, которая сейчас приобрела угрожающие масштабы. Мы посоветовались с общественными организациями, которые работают с бездомными и пришли к общему мнению, что пункт будет работать в световой день, чтобы все желающие могли воспользоваться этой возможностью", – рассказал и.о. директора департамента гуманитарной политики Евгений Бойко.
По словам чиновника, волонтеры в течение недели будут информировать бездомных о возможности привиться от коронавируса.
Напомним, в Закарпатье открыли первый в Украине анонимный пункт прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.