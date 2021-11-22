Возле Львова мама и трое детей отравились угарным газом, их госпитализировали

Возле Львова мама и трое детей отравились угарным газом, их госпитализировали

Дети находятся в состоянии легкой степени отравления.

В воскресенье, 21 ноября, в городе Винники, близ Львова, в частном жилом доме отравились угарным газом четыре человека — из них трое — дети. Событие произошло в 19:30 на ул. Сопилки.

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Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Троих детей 15, 13 и 9 лет в состоянии легкой степени отравления доставили в больницу.

Как пишет ZAXID.NET, отравились газом мама, две ее дочери — 9 лет и 15 лет и 13-летний сын.

Аварийная бригада "Львовгаза" временно прекратили подачу газа в дом, а причину отравления устанавливают специалисты.

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