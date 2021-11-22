У Львові посилили карантин: нові обмеження

Міська комісія з ТЕБ і НС ухвалила уточнюючі карантинні обмеження

У Львові комісія з ТЕБ і НС частково посилили карантинні обмеження. Це стосується закладів громадського харчування та проведення в місті масових заходів.

Також читайте В Україні послаблять карантинні обмеження на проїзд у громадському транспорті

Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За даними посадовця, у місті попри часткову стабілізацію із захворюваністю на коронавірус, ситуація залишається складною. У лікарнях Львова перебуває 693 особи із COVID-19: в реанімаційному відділенні - 56 осіб, на ШВЛ – 41 особа, померло за останню добу - 14 осіб.

А тому міська комісія з ТЕБ і НС у понеділок, 22 листопада, ухвалила уточнюючі карантинні обмеження. Зокрема, заборонено:

Проведення будь-яких масових подій. Окрім тих, де всі організатори і відвідувачі вакциновані. А також не більше 50% заповненості площі чи зали

Робота закладів громадського харчування дозволена лише за таких умов: 100% вакцинації у всіх працівників і відвідувачів. А також дотримання норм - не більше ніж 4 людини за столом і відстань 1,5 м, заповненість не більше 50%.

Читайте також: