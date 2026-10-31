- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 1733
- Время на прочтение
- 3 мин
Скандального блогера Остапа Стахива доставили в ТЦК: что известно
Львовский «псевдоактивист» Стахив проходит военно-врачебную комиссию, которая должна определить степень его годности к военной службе.
Скандального львовского блогера и псевдоактивиста Остапа Стахива, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета, 31 октября доставили в один из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Львова. В настоящее время он проходит военно-медицинскую комиссию.
Об этомсообщилЛьвовский областной ТЦК и СП.
По данным ТЦК, Стахив находился в розыске как нарушитель правил воинского учета с 6 марта 2026 года.
«После его обнаружения сотрудники полиции приняли предусмотренные законодательством меры и доставили его в ТЦК и СП для проведения соответствующих процедур», — говорится в официальном сообщении.
Во Львовском областном ТЦК подчеркнули, что речь идет именно о розыске в связи с нарушением правил воинского учета и необходимостью доставки гражданина в территориальный центр.
В настоящее время Стахив проходит военно-врачебную комиссию, которая должна определить степень его годности к военной службе.
«Дальнейшие решения будут приниматься исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины», — отметили в ТЦК.
Там также пояснили, что в случае признания военнообязанного годным к службе и при отсутствии законных оснований для отсрочки, бронирования или других предусмотренных законом оснований он будет проходить дальнейшие процедуры в соответствии с законодательством о мобилизации.
В ведомстве отдельно подчеркнули, что сам факт доставки в ТЦК не означает автоматического призыва на военную службу.
Сначала проводится проверка и уточнение военно-учетных данных, при необходимости — привлечение к административной ответственности, военно-врачебная комиссия и проверка наличия законных оснований для отсрочки. Только после этого принимаются дальнейшие решения.
«Похищения» Стахива не было
«Публичность не дает иммунитета от исполнения закона; количество подписчиков в социальных сетях, профессия, политическая или общественная деятельность, медийность или резонанс заявлений не создают для человека особых условий исполнения воинского долга», — заявили во Львовском областном ТЦК.
Кроме того, там призвали СМИ не распространять манипулятивные утверждения о якобы похищении или политическом преследовании Стахива.
«Гражданина доставили сотрудники Национальной полиции в связи с имеющимся нарушением правил воинского учета и соответствующим статусом в системе учета», — подчеркнули в ведомстве.
Во Львовском областном ТЦК, комментируя нынешний случай, напомнили о статье 65 Конституции Украины, которая определяет защиту Родины, независимости и территориальной целостности государства как обязанность граждан Украины.
Чем известен Остап Стахив
Напомним, что 41-летний львовский блогер Остап Стахив ранее приобрел скандальную известность из-за своей антивакцинаторской деятельности и выступлений против мобилизации.
Остап Стахив несколько раз пытался стать депутатом Львовского горсовета и Верховной Рады, но ему это не удалось. Во Львове его обвиняли в организации подкупленных акций протеста, обливали зеленкой и даже сажали в мусорный бак.
С начала пандемии коронавирусной инфекции Стахив устраивал провокации в больницах, куда пытался зайти без средств защиты и утверждал, что они якобы пусты и в них нет пациентов. С 2020 года Остап Стахив провозгласил себя лидером антивакцинаторов в Украине.
За несколько месяцев до начала полномасштабной войны Стахив подстрекал людей устраивать массовые беспорядки и захватывать государственные учреждения под видом «движения антивакцинаторов». Тогда ему было предъявлено подозрение в действиях, направленных на свержение конституционного строя.
В 2024 году ему было предъявлено подозрение в мошенничестве с пресс-картами и распространении информации о расположении Вооружённых сил Украины.
Впоследствии Стахив вышел из СИЗО под залог, сумма которого превышала 900 тысяч гривен.