Скандального блогера Остапа Стахива доставили в ТЦК: что известно

Остап Стахив / © скриншот с видео

Реклама

Скандального львовского блогера и псевдоактивиста Остапа Стахива, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета, 31 октября доставили в один из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Львова. В настоящее время он проходит военно-медицинскую комиссию.

Об этомсообщилЛьвовский областной ТЦК и СП.

Реклама

По данным ТЦК, Стахив находился в розыске как нарушитель правил воинского учета с 6 марта 2026 года.

Реклама

«После его обнаружения сотрудники полиции приняли предусмотренные законодательством меры и доставили его в ТЦК и СП для проведения соответствующих процедур», — говорится в официальном сообщении.

Во Львовском областном ТЦК подчеркнули, что речь идет именно о розыске в связи с нарушением правил воинского учета и необходимостью доставки гражданина в территориальный центр.

В настоящее время Стахив проходит военно-врачебную комиссию, которая должна определить степень его годности к военной службе.

«Дальнейшие решения будут приниматься исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины», — отметили в ТЦК.

Реклама

Там также пояснили, что в случае признания военнообязанного годным к службе и при отсутствии законных оснований для отсрочки, бронирования или других предусмотренных законом оснований он будет проходить дальнейшие процедуры в соответствии с законодательством о мобилизации.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что сам факт доставки в ТЦК не означает автоматического призыва на военную службу.

Сначала проводится проверка и уточнение военно-учетных данных, при необходимости — привлечение к административной ответственности, военно-врачебная комиссия и проверка наличия законных оснований для отсрочки. Только после этого принимаются дальнейшие решения.

«Похищения» Стахива не было

«Публичность не дает иммунитета от исполнения закона; количество подписчиков в социальных сетях, профессия, политическая или общественная деятельность, медийность или резонанс заявлений не создают для человека особых условий исполнения воинского долга», — заявили во Львовском областном ТЦК.

Реклама

Кроме того, там призвали СМИ не распространять манипулятивные утверждения о якобы похищении или политическом преследовании Стахива.

«Гражданина доставили сотрудники Национальной полиции в связи с имеющимся нарушением правил воинского учета и соответствующим статусом в системе учета», — подчеркнули в ведомстве.

Во Львовском областном ТЦК, комментируя нынешний случай, напомнили о статье 65 Конституции Украины, которая определяет защиту Родины, независимости и территориальной целостности государства как обязанность граждан Украины.

Чем известен Остап Стахив

Напомним, что 41-летний львовский блогер Остап Стахив ранее приобрел скандальную известность из-за своей антивакцинаторской деятельности и выступлений против мобилизации.

Остап Стахив несколько раз пытался стать депутатом Львовского горсовета и Верховной Рады, но ему это не удалось. Во Львове его обвиняли в организации подкупленных акций протеста, обливали зеленкой и даже сажали в мусорный бак.

С начала пандемии коронавирусной инфекции Стахив устраивал провокации в больницах, куда пытался зайти без средств защиты и утверждал, что они якобы пусты и в них нет пациентов. С 2020 года Остап Стахив провозгласил себя лидером антивакцинаторов в Украине.

За несколько месяцев до начала полномасштабной войны Стахив подстрекал людей устраивать массовые беспорядки и захватывать государственные учреждения под видом «движения антивакцинаторов». Тогда ему было предъявлено подозрение в действиях, направленных на свержение конституционного строя.

В 2024 году ему было предъявлено подозрение в мошенничестве с пресс-картами и распространении информации о расположении Вооружённых сил Украины.

Впоследствии Стахив вышел из СИЗО под залог, сумма которого превышала 900 тысяч гривен.

Новости партнеров

Новости партнеров