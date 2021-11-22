Коронавирус во Львове и области пошел вверх: статистика на 22 ноября

Коронавирус во Львове и области пошел вверх: статистика на 22 ноября

За сутки в городских больницах для лечения коронавируса скончались 14 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 22 ноября, продолжает распространяться.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 204 337 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 5222 летальные.

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"За минувшие сутки лабораторные центры провели 902 ПЦР-теста. Следовательно, 397 – положительные, из них львовян – 147. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 693 человека: 662 из них COVID-19, 56 – в реанимации, 41 человек подключен к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 25 человек (из них вакцинированных – 5), выписано – 9, умерло – 14.

БСМП поступило 13 человек, (из них вакцинированных – 1), выписано – 5, умерло – 9.

8 ГКБ поступило 8 человек, (из них вакцинированных – 4), выписано – 1, умерло – 1.

1 ГКБ поступило 3 человека, (никто не вакцинированный), выписано – 3, умерло – 2.

5 ГКБ поступил 1 человек, (никто не вакцинирован), никого не выписано, умерло – 2.

Вчера, 21 ноября, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 1474 ПЦР-теста, из них 288 – положительные, львовян – 35.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov

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