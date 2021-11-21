Польский авиаперевозчик открывает новое направление из Львова

Рейсы в польский город Зеленая Гура стартуют с 10 декабря 2021 года.

Крупнейшая польская авиакомпания LOT на период зимней навигации 2021/2022 года открывает новое направление из Львова — в город Зеленая Гура на западе Польши.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Львов".

Рейсы стартуют с 10 декабря 2021 года. Билеты доступны для бронирования. Они будут стоить от 809 гривен в одну сторону и от 1273 гривен за перелет туда-обратно.

Вылеты из Зеленой Гуры во Львов будут проходить по четвергам, а из Львова — по пятницам.

Время вылета из Зеленой Гуры в 21:40, прилет во Львов — 0:20;

Вылет из Львова в 7:40, прилет — 8:10.

Напомним, что Польша и еще 15 европейских стран не будут закрывать границы для украинских.

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