Противник мобилизации и псевдоактивист Остап Стахив стал военнослужащим ВСУ

ВСУ

Реклама

Львовского блогера Остапа Стахива, ранее приобретшего скандальную известность из-за своей антивакцинаторской деятельности и выступлений против мобилизации, призвали в ряды Вооруженных сил Украины. После прохождения военно-медицинской комиссии его признали годным к службе и направили в одну из воинских частей ВСУ.

Об этом сообщил представитель управления по связям с общественностью Оперативного командования «Запад» Олег Домбровский в комментарии телеканалу «Первый Западный».

Реклама

«На сегодняшний день (1 ноября, — ТСН.ua) Стахив прошел военно-медицинскую комиссию. По результатам военно-медицинской экспертизы он был признан годным к прохождению военной службы. И призван в ряды Вооружённых сил Украины», — рассказал Домбровский.

Реклама

По его словам, в настоящее время Стахив уже является военнослужащим и направлен в одну из воинских частей для прохождения службы.

«Он направлен на прохождение службы в одну из воинских частей для выполнения общественного, конституционного долга», — отметил представитель ОК «Запад».

Накануне Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что Остапа Стахива сотрудники полиции доставили в один из районных ТЦК и СП Львова.

По данным ведомства, блогер находился в розыске как нарушитель правил воинского учета с 6 марта 2026 года.

Реклама

Кто такой Остап Стахив

Напомним, что 41-летний Остап Стахив стал известен благодаря своей антивакцинаторской деятельности и публичным выступлениям против мобилизации. За несколько месяцев до начала полномасштабного российского вторжения он подстрекал людей к массовым беспорядкам и захвату государственных учреждений под видом антивакцинаторского движения. Тогда ему было предъявлено подозрение в действиях, направленных на свержение конституционного строя.

В 2024 году блогеру были предъявлены ещё два обвинения — в мошенничестве с пресс-карточками и в распространении информации о расположении Вооружённых сил Украины.

Впоследствии Стахив вышел из СИЗО под залог, сумма которого превышала 900 тысяч гривен.

Новости партнеров

Новости партнеров