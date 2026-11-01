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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Противник мобилизации и псевдоактивист Остап Стахив стал военнослужащим ВСУ

Военно-медицинская комиссия одного из львовских РТЦК признала скандального блогера годным к военной службе.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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ВСУ

ВСУ

Львовского блогера Остапа Стахива, ранее приобретшего скандальную известность из-за своей антивакцинаторской деятельности и выступлений против мобилизации, призвали в ряды Вооруженных сил Украины. После прохождения военно-медицинской комиссии его признали годным к службе и направили в одну из воинских частей ВСУ.

Об этом сообщил представитель управления по связям с общественностью Оперативного командования «Запад» Олег Домбровский в комментарии телеканалу «Первый Западный».

«На сегодняшний день (1 ноября, — ТСН.ua) Стахив прошел военно-медицинскую комиссию. По результатам военно-медицинской экспертизы он был признан годным к прохождению военной службы. И призван в ряды Вооружённых сил Украины», — рассказал Домбровский.

По его словам, в настоящее время Стахив уже является военнослужащим и направлен в одну из воинских частей для прохождения службы.

«Он направлен на прохождение службы в одну из воинских частей для выполнения общественного, конституционного долга», — отметил представитель ОК «Запад».

Накануне Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что Остапа Стахива сотрудники полиции доставили в один из районных ТЦК и СП Львова.

По данным ведомства, блогер находился в розыске как нарушитель правил воинского учета с 6 марта 2026 года.

Кто такой Остап Стахив

Напомним, что 41-летний Остап Стахив стал известен благодаря своей антивакцинаторской деятельности и публичным выступлениям против мобилизации. За несколько месяцев до начала полномасштабного российского вторжения он подстрекал людей к массовым беспорядкам и захвату государственных учреждений под видом антивакцинаторского движения. Тогда ему было предъявлено подозрение в действиях, направленных на свержение конституционного строя.

В 2024 году блогеру были предъявлены ещё два обвинения — в мошенничестве с пресс-карточками и в распространении информации о расположении Вооружённых сил Украины.

Впоследствии Стахив вышел из СИЗО под залог, сумма которого превышала 900 тысяч гривен.

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