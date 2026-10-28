Скрывал возраст и манипулировал детьми: львовянин получил 15 лет за сексуальные преступления / © Львовская обласная прокуратура

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Во Львове 23-летнего парня приговорили к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении четырех девушек в возрасте от 11 до 15 лет, одна из которых забеременела и родила ребенка.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

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Педофил насиловал несовершеннолетних

По данным следствия, преступная деятельность мужчины продолжалась в течение 2024–2025 годов. Он целенаправленно искал девушек от 11 до 15 лет в соцсетях.

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Чтобы войти в доверие к несовершеннолетним, львовянин скрывал свой век и в зависимости от ситуации представлялся 16-ти или 17-летним. Во время переписки он прибегал к психологическим манипуляциям, присылал девушкам свои обнаженные фотографии и переводил общение в сексуальную плоскость.

Всего от его действий пострадали четыре девушки, которым на момент начала общения с ним было от 11 до 15 лет.

Согласно выводам экспертиз, потерпевшие на момент совершения против них противоправных действий не достигли социально-психологической зрелости, поэтому не могли полностью осознавать суть и последствия навязанных им отношений или сопротивляться взрослому мужчине.

Так, в отношении одной из девушек парень совершил развратные действия, использовав ее страх перед возможным применением физического принуждения. Другую потерпевшую он склонил к совместному проживанию и привлекал к регулярной интимной связи.

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В случае с еще одной девушкой осужденный предпринимал настойчивые попытки склонить ее к личной встрече, однако она, заподозрив, какие могут быть последствия «свидания», прекратила любую коммуникацию и заблокировала собеседника.

Одна из пострадавших забеременела в 14 лет

Разоблачить педофила и установить все эпизоды правоохранителям удалось во время расследования фактов относительно ситуации с четвертой потерпевшей.

С ней львовянин вступил в половые отношения, когда ей исполнилось 14 лет. В результате это привело к беременности и родам в детском возрасте.

Именно после обращения врачей роддома в полицию началось масштабное расследование.

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Для подтверждения отцовства по инициативе прокуроров провели генетическую экспертизу. Она подтвердила, что отцом ребенка является осужденный.

В телефонах педофила нашли материалы насилия над детьми

Во время исследования мобильных телефонов львовянина правоохранители обнаружили фотографии и видеозаписи пострадавших, а также значительное количество других материалов с изображениями насилия над детьми. Он хранил такой контент в телефонах и мессенджере Telegram.

Уже во время судебного разбирательства львовянин предложил жениться на несовершеннолетней матери своего ребенка. Таким образом он пытался смягчить свое положение и избежать строгого наказания.

Какое наказание назначил суд

В октябре 2026 года прокуроры доказали вину мужчины по всем инкриминируемым эпизодам. Его признали виновным в преступлениях, связанных с сексуальными действиями в отношении детей, склонением несовершеннолетних к встречам в сексуальных целях и незаконным доступом к детской порнографии и ее хранением.

Суд назначил львовянину 15 лет лишения свободы.

«Закон четко и беспрекословно возлагает ответственность за подобные преступления исключительно на взрослого. Дети из-за своей возрастной неопытности и психологической уязвимости не способны распознать манипуляции и сопротивляться целенаправленному давлению. Вместо того, чтобы учиться, развиваться и формировать собственную личность под защитой взрослых, девушки получили психологические травмы, а одна из них оказалась перед вызовами материнства, что коренным образом меняет жизнь. Ни один ребенок не должен оставаться один на один с такими испытаниями, а тот, кто совершил преступление, должен быть наказан в соответствии с законом», — отметил и.о. руководителя Франковской окружной прокуратуры Львова Виктор Оскорип.

Ранее сообщалось, что в Киеве злоумышленник купил у горе-матери за $100 пятилетнюю дочь и изнасиловал ее.

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