Категория
Львов
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Резонансное ДТП с нардепом во Львове: суд оправдал Юрченко

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Резонансное ДТП с нардепом во Львове: суд оправдал Юрченко

УНИАН

Депутат заявил, что полицейские якобы его провоцировали.

Галицкий районный суд Львова оправдал нардепа Александра Юрченко, подозреваемого в совершении ДТП.

Об этом народный избранник написал на своей странице в Facebook, опубликовав судебное постановление.

Александр Юрченко отмечает, что суд признал, что он управлял автомобилем трезвым, а не в состоянии наркотического опьянения.

Также он опубликовал видео момента аварии, заявив, что полицейские якобы его провоцировали.

"Вместе с постановлением суда публикую видео где правоохранители пытаются меня спровоцировать и обсуждают возможность как подставить народного депутата. Также публикую видео, где я требую взять у меня анализ крови, а в ответ слышу от врача, что тесты надо лучше закупать и кровь брать у меня никто не собирается. Если такое произошло значит кому-то это было выгодно. Но справедливость есть и за нее стоит бороться! Напомню в так называемом ДТП я тоже не виноват!" — написал Юрченко.

Напомним, народный избранник задним ходом выезжал с платной парковки в центре города и ударил стоявший в пробке автомобиль.

Также в полиции подтвердили, что внефракционный народный депутат Александр Юрченко, которого в прошлом году исключили из фракции "Слуга народа" из-за скандала со взяткой, находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Читайте также:

Новости Украины: нардеп Юрченко пытается доказать, что во время ДТП в центре Львова был трезвым

Новости Украины: нардеп Юрченко пытается доказать, что во время ДТП в центре Львова был трезвым
Следующая публикация